В Майкопе устроят шествие в честь Дня флага Адыгеи

В Адыгее 25 апреля ежегодно отмечают День государственного флага Республики Адыгея

В честь этого события в регионе пройдет цикл мероприятий, основные состоятся в Майкопе, сообщили порталу Юга.ру в общественном движении «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» республики.

Традиционно в честь праздника состоится массовое шествие жителей республики по центральным улицам Майкопа. Оно стартует в 17:00 от входа в городской парк культуры и отдыха и направится к монументальному комплексу «Единение и Согласие».

«В Майкоп на шествие собирается прийти большое число общественников, приедут жители из разных районов республики, многие из них будут в национальных костюмах», — рассказал порталу Юга.ру зампредседателя «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» Каплан Куижев.

После шествия пройдет митинг, на котором выступят представители органов государственной власти, руководители общественных и национально-культурных организаций. Праздник завершится концертом.

Как сообщали Юга.ру, 5 апреля в преддверии Дня флага Адыгеи на трех континентах в разных странах мира подняли флаг республики.