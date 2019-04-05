Активисты и альпинисты из Адыгеи одновременно развернут флаги республики в разных точках мира

На трех континентах в разных странах мира 5 апреля поднимут флаг республики Адыгеи

Его развернут альпинисты на горе Килиманджаро и на вершине вулкана Орисаба, а общественники — в центре Майкопа. Об этом сообщил порталу Юга.ру заместитель лидера общественного движения «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» Республики Адыгеи Каплан Куижев.

Акция проводится в рамках проекта «Три страны, три континента — один мир». Ее организовали общественное движение «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» республики и альпинисты в преддверии Дня флага Адыгеи, который отмечается 25 апреля.

Для реализации проекта из Майкопа в конце марта стартовали две экспедиции. Одна большая международная группа под руководством заслуженного работника туризма Адыгеи Максима Богатырева покоряет высочайшую точку Африканского контента — гору Килиманджаро. Другая группа из четырех человек во главе с опытным альпинистом из Адыгеи Константином Шинкевичем восходит на самую высокую вершину Мексики — вулкан Орисаба.