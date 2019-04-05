Активисты и альпинисты из Адыгеи одновременно развернут флаги республики в разных точках мира
На трех континентах в разных странах мира 5 апреля поднимут флаг республики Адыгеи
Его развернут альпинисты на горе Килиманджаро и на вершине вулкана Орисаба, а общественники — в центре Майкопа. Об этом сообщил порталу Юга.ру заместитель лидера общественного движения «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» Республики Адыгеи Каплан Куижев.
Акция проводится в рамках проекта «Три страны, три континента — один мир». Ее организовали общественное движение «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» республики и альпинисты в преддверии Дня флага Адыгеи, который отмечается 25 апреля.
Для реализации проекта из Майкопа в конце марта стартовали две экспедиции. Одна большая международная группа под руководством заслуженного работника туризма Адыгеи Максима Богатырева покоряет высочайшую точку Африканского контента — гору Килиманджаро. Другая группа из четырех человек во главе с опытным альпинистом из Адыгеи Константином Шинкевичем восходит на самую высокую вершину Мексики — вулкан Орисаба.
«4 апреля наша группа начала восхождение на Килиманджаро. Как сообщил мне Константин Шинкевич, его группа вчера переночевала на высоте 4 тыс. 700 метров и начала штрум Орисаба. Каплан Куижев ждет от нас сообщений в Майкопе. Планируем, что у нас все получится, и сегодня мы развернем флаги Адыгеи на трех разных континентах», — рассказал порталу Юга.ру Максим Богатырев из базового лагеря на Килиманджаро.
Богатырев добавил, что в рамках проекта он расскажет об Адыгее членам его международной группы и вручит буклеты о республике. В состав группы входят представители Великобритании, Марокко, США и России. Кроме Богатырева, Адыгею представляют Айдамир Тлишев и Александр Бородин. Они выполняют сразу две миссии — просветительскую и научно-исследовательскую. На Килиманджаро группа доставит самописцы для небольших метеостанций-зондов для изучения климата и состояния ледников.
«В середине апреля мы вернемся в Адыгею и завершим проект круглым столом, в ходе которого расскажем о нашем восхождении, а также передадим "Адыгэ Хасэ" флаги и сертификат Танзании о том, что флаг Адыгеи был на вершине Килиманджаро», — сказал Богатырев.
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