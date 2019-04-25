Газинский и Мартынович пропустят матч против ЦСКА

Футболисты «Краснодара» Юрий Газинский и Александр Мартынович пропустят игру с ЦСКА из-за дисквалификации

Накануне в игре против чеченского «Ахмата» защитник и капитан черно-зеленых Александр Мартынович получил желтые карточки на 71-й и 94-й минутах матча, после чего покинул поле.

Полузащитник «быков» Юрий Газинский получил желтую карточку на 24-й минуте. Это предупреждение стало для него четвертым на турнире.

Таким образом оба игрока не смогут принять участие в игре с ЦСКА, которая пройдет 28 апреля в 19:00 на стадионе «Краснодар».

Как сообщали Юга.ру, матч с «Ахматом» закончился вничью — 1:1.