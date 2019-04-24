«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат», «Ростов» проиграл «Локомотиву», «Анжи» уступил ЦСКА

«Краснодар» и «Ахмат» встречались в Грозном и разошлись со счетом 1:1. Счет в матче уже на 2-й минуте открыл защитник хозяев Андрей Семенов. Ответный гол на 49-й минуте забил с пенальти полузащитник «быков» Виктор Классон.

«Анжи» и ЦСКА играли в Москве. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы на свой счет записали полузащитник хозяев Яка Бийол (13) и полузащитник Арнор Сигурдссон (55).

«Ростов» в это время принимал «Локомотив». Победу в матче со счетом 2:1 одержали «железнодорожники». Форвард гостей Джефферсон Фарфан открыл счет на 5-й минуте. Хозяева смогли отыграться благодаря пенальти, который реализовал полузащитник Алексей Ионов. Однако на 83-й минуте Фарфан оформил дубль.

По итогам вечера «Краснодар» спустился на 4-ю строчку турнирной таблицы РПЛ с 43 очками в активе. «Ростов» — 7-й с 35 очками. «Ахмат» на 9-м месте с 34 очками. «Анжи» — на предпоследнем, 15-м месте с 19 очками.

В следующем туре «Анжи» 27 апреля примет «Ростов», «Ахмат» в этот день сыграет в гостях у «Динамо», а «Краснодар» 28 апреля примет ЦСКА.