В Краснодаре полностью отремонтируют улицу Леваневского

Краснодарский край

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В центре Краснодара 24 апреля начали ремонтировать улицу Леваневского

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Улицу Леваневского от Ленина до дома № 195 уже начали ремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего планируется провести работы на участке протяженностью 2,5 км.

Сейчас на Леваневского убирают старый слой асфальта с тротуаров и демонтируют бордюры. На всем протяжении улицы сделают новое асфальтовое покрытие, тротуары и подъезды ко дворам, установят новые бордюры, приведут в порядок колодцы и закрепят их. Вдоль дороги оформят зеленые островки. После этого там нанесут разметку и поставят новые знаки.

Планируется, что все работы завершат летом, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, 24 апреля также начали ремонтировать улицу Колхозную.

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