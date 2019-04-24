В Краснодаре полностью отремонтируют улицу Леваневского
В центре Краснодара 24 апреля начали ремонтировать улицу Леваневского
Читайте также:
Улицу Леваневского от Ленина до дома № 195 уже начали ремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего планируется провести работы на участке протяженностью 2,5 км.
Сейчас на Леваневского убирают старый слой асфальта с тротуаров и демонтируют бордюры. На всем протяжении улицы сделают новое асфальтовое покрытие, тротуары и подъезды ко дворам, установят новые бордюры, приведут в порядок колодцы и закрепят их. Вдоль дороги оформят зеленые островки. После этого там нанесут разметку и поставят новые знаки.
Планируется, что все работы завершат летом, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, 24 апреля также начали ремонтировать улицу Колхозную.
Все материалы по теме:
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.