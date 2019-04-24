В Краснодаре полностью отремонтируют улицу Леваневского

Улицу Леваневского от Ленина до дома № 195 уже начали ремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего планируется провести работы на участке протяженностью 2,5 км.

Сейчас на Леваневского убирают старый слой асфальта с тротуаров и демонтируют бордюры. На всем протяжении улицы сделают новое асфальтовое покрытие, тротуары и подъезды ко дворам, установят новые бордюры, приведут в порядок колодцы и закрепят их. Вдоль дороги оформят зеленые островки. После этого там нанесут разметку и поставят новые знаки.

Планируется, что все работы завершат летом, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.