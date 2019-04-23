Мэр Ростова-на-Дону ушел в отставку

Ростовская область

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Глава Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев 23 апреля решил уволиться

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В Ростове-на-Дону прошло 35-е заседание городской думы, на которой мэр города Виталий Кушнарев заявил о досрочном уходе в отставку по собственному желанию. Это его личное решение, сообщили в пресс-службе городской Думы Ростова-на-Дону.

Депутаты приняли оставку и назначили временно исполняющим обязанности главы администрации Ростова первого заместителя мэра Алексея Логвиненко.

Как сообщали Юга.ру, Виталий Кушнарев занял должность главы Ростова в ноябре 2016 года. Перед этим, с февраля 2014-го он возглавлял министерство транспорта Ростовской области.

Виталий Кушнарев Кадровые перестановки Ростов-на-Дону
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