Мэр Ростова-на-Дону ушел в отставку

В Ростове-на-Дону прошло 35-е заседание городской думы, на которой мэр города Виталий Кушнарев заявил о досрочном уходе в отставку по собственному желанию. Это его личное решение, сообщили в пресс-службе городской Думы Ростова-на-Дону.

Депутаты приняли оставку и назначили временно исполняющим обязанности главы администрации Ростова первого заместителя мэра Алексея Логвиненко.