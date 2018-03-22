Мэр Ростова пообещал оторвать руки вандалам

Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев рассказал о желании оторвать руки вандалам, которые испортили Казанскую лестницу в переулке Газетном

«Прошло меньше двух месяцев, а вандалы уже разграбили весь гранит, оторвали часть светильников. Я бы этим негодяям лично руки оторвал. Нужно, чтобы их скорее задержала полиция», — сказал Кушнарев на коллегии в администрации города.

Кушнарев отметил, что бюджетных средств на восстановление лестницы потрачено не будет, ее могут реконструировать за счет инвесторов.

Ремонт лестницы, ведущей на набережную Дона, был завершен в январе 2018 года и стоил городскому бюджету 44 млн рублей.