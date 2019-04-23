В «Сочи Парке» отметят Пасхальную неделю

С 28 апреля по 5 мая в первом тематическом парке страны «Сочи Парке» пройдет праздник «Светлая весна»

В Пасхальную неделю для посетителей «Сочи Парка» подготовят программу, устроят гуляния и игры, представят тематическую анимацию. На территории «Сочи Парка» появятся десятки расписных яиц разного размера: от маленьких до огромных, более метра в высоту. На клумбах спрячут пасхальных кроликов.

«На входе гостей встретят артисты и пригласят поучаствовать в старинных пасхальных играх, завязать ленточку на волшебном дереве счастья и сделать снимок с русской печью, расписным самоваром и куличами в фотозоне», — сообщили 23 апреля в пресс-службе «Сочи Парка». Гуляния устроят в резиденции Бабы Яги, которая в честь праздника превратит ее в «Пасхальный дворик». Там детей и взрослых пригласят поучаствовать в традиционных забавах «Желобок» и «Кручение яиц».