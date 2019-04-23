В «Сочи Парке» отметят Пасхальную неделю
С 28 апреля по 5 мая в первом тематическом парке страны «Сочи Парке» пройдет праздник «Светлая весна»
В Пасхальную неделю для посетителей «Сочи Парка» подготовят программу, устроят гуляния и игры, представят тематическую анимацию.
На территории «Сочи Парка» появятся десятки расписных яиц разного размера: от маленьких до огромных, более метра в высоту. На клумбах спрячут пасхальных кроликов.
«На входе гостей встретят артисты и пригласят поучаствовать в старинных пасхальных играх, завязать ленточку на волшебном дереве счастья и сделать снимок с русской печью, расписным самоваром и куличами в фотозоне», — сообщили 23 апреля в пресс-службе «Сочи Парка».
Гуляния устроят в резиденции Бабы Яги, которая в честь праздника превратит ее в «Пасхальный дворик». Там детей и взрослых пригласят поучаствовать в традиционных забавах «Желобок» и «Кручение яиц».
В кафе и ресторанах парка в празднику разработали специальные предложения, там можно будет попробовать пасхальные угощения.
В пасхальную неделю продолжатся представления в дельфинарии, тесла-шоу «Рок и Ток», шоу мыльных пузырей, шоу Потапа и Милы, мастер-классы в «Королевстве Леденцово» и артельном дворе.
С 26 апреля «Сочи Парк» увеличит время работы — с 10:00 до 21:00.
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