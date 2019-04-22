На Кубани усыновителям продолжат выплачивать единовременные пособия
В Краснодарском крае в 2019 году продолжат выплачивать единовременное пособие жителям региона, усыновившим или удочерившим ребенка
Такое решение 22 апреля приняли депутаты Законодательного собрания края.
Министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша отметил, что в прошлом году прекратил свое действие закон «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка на территории Краснодарского края».
В связи с этим разработали новый законопроект. Он позволит оказывать соцподдержку гражданам, усыновившим или удочерившим на Кубани сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Читайте также:
Единовременное пособие составит 300 тыс. рублей единственному или одному из родителей на каждого усыновленного ребенка. Для усыновленного ребенка-инвалида предусмотрена выплата в 500 тыс. рублей.
Право на пособие у граждан появится со дня усыновления. Получить выплату можно не ранее чем через три года, но не позже четырех лет со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, сообщили в пресс-службе ЗСК.
«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, — самая незащищенная часть общества. Практика показала: семью не заменит ни один, даже самый лучший, детский дом. Принимаемый нами закон дает возможность поддержать и стимулировать семейную форму воспитания», — заключил спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.
И другие события Краснодара с 22 по 28 апреля
Речь пойдет о доступной среде в учреждениях культуры
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.