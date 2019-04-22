На Кубани усыновителям продолжат выплачивать единовременные пособия

В Краснодарском крае в 2019 году продолжат выплачивать единовременное пособие жителям региона, усыновившим или удочерившим ребенка

Такое решение 22 апреля приняли депутаты Законодательного собрания края.

Министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша отметил, что в прошлом году прекратил свое действие закон «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка на территории Краснодарского края».

В связи с этим разработали новый законопроект. Он позволит оказывать соцподдержку гражданам, усыновившим или удочерившим на Кубани сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей.