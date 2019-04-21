Жительница Ингушетии убила парня, который шантажировал ее родственницу интимными фотографиями
В Малогбекском районе Ингушетии в марте женщина убила топором 23-летнего знакомого ее родственницы, который несколько лет шантажировал девушку
Школьница из села Сагопши встречалась с односельчанином и присылала ему интимные фотографии. Будучи выпускницей, девушка решила поступить в вуз в другом регионе и расстаться с молодым человеком. Парень потребовал, чтобы девушка не уезжала из дома, и стал угрожать тем, что опубликует ее интимные фотографии в интернете. Позже злоумышленник начал вымогать у девушки деньги, в течение трех лет увеличивая сумму.
46-летняя родственница девушки увидела переписку со злоумышленником и решила убить его. Тело 23-летнего парня нашли 18 марта на окраине села. На голове погибшего были следы от ударов обухом топора.
Следователи нашли подозреваемую. На допросе она созналась в убийстве.
На женщину завели уголовное дело по ст. 105 (Убийство), ей грозит до 15 лет колонии строгого режима.
Следователи собирают улики и доказательства вины подозреваемой, сообщила 20 апреля «Комсомольская Правда — Северный Кавказ» со ссылкой на главу пресс-службы СУ СК РФ по Ингушетии Зураба Героева.
Как сообщали Юга.ру, СК Северной Осетии расследует уголовное дело по факту группового изнасилования 18-летней жительницы Владикавказа с аутизмом. Произошедшее случилось в 2017 году. Потерпевшую принуждали к интимной близости и снимали происходящее на видео, которым потом шантажировали девушку. Фигурантами дела стали 30 человек в возрасте от 14 до 39 лет.
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