Жительница Ингушетии убила парня, который шантажировал ее родственницу интимными фотографиями

В Малогбекском районе Ингушетии в марте женщина убила топором 23-летнего знакомого ее родственницы, который несколько лет шантажировал девушку

Школьница из села Сагопши встречалась с односельчанином и присылала ему интимные фотографии. Будучи выпускницей, девушка решила поступить в вуз в другом регионе и расстаться с молодым человеком. Парень потребовал, чтобы девушка не уезжала из дома, и стал угрожать тем, что опубликует ее интимные фотографии в интернете. Позже злоумышленник начал вымогать у девушки деньги, в течение трех лет увеличивая сумму.

46-летняя родственница девушки увидела переписку со злоумышленником и решила убить его. Тело 23-летнего парня нашли 18 марта на окраине села. На голове погибшего были следы от ударов обухом топора.

Следователи нашли подозреваемую. На допросе она созналась в убийстве.

На женщину завели уголовное дело по ст. 105 (Убийство), ей грозит до 15 лет колонии строгого режима.

Следователи собирают улики и доказательства вины подозреваемой, сообщила 20 апреля «Комсомольская Правда — Северный Кавказ» со ссылкой на главу пресс-службы СУ СК РФ по Ингушетии Зураба Героева.