В Адыгее заключенный в соцсетях развращал и шантажировал детей

Адыгея

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  • © Фото с сайта pixabay.com

В Адыгее заключенный колонии строгого режима в интернете общался с несовершеннолетними, получал их интимные фотографии, а потом шантажировал

Жертвами 33-летнего уроженца Новороссийска стали семь малолетних и несовершеннолетних детей, с которыми он вел переписку в социальных сетях под различными псевдонимами.

«В ходе общения он вводил несовершеннолетних в заблуждение и получал их фотографии интимного характера. Затем под угрозой распространения полученных фотографий в социальных сетях злоумышленник требовал от детей другие их фотографии в обнаженном виде», — сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Верховный суд Адыгеи признал подсудимого виновным в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По совокупности всех преступлений и приговоров он будет отбывать 25 лет в исправительной колонии особого режима.

Преступления против детей Прокуратура Суд
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