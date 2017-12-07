В Адыгее заключенный в соцсетях развращал и шантажировал детей

В Адыгее заключенный колонии строгого режима в интернете общался с несовершеннолетними, получал их интимные фотографии, а потом шантажировал

Жертвами 33-летнего уроженца Новороссийска стали семь малолетних и несовершеннолетних детей, с которыми он вел переписку в социальных сетях под различными псевдонимами.

«В ходе общения он вводил несовершеннолетних в заблуждение и получал их фотографии интимного характера. Затем под угрозой распространения полученных фотографий в социальных сетях злоумышленник требовал от детей другие их фотографии в обнаженном виде», — сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Верховный суд Адыгеи признал подсудимого виновным в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По совокупности всех преступлений и приговоров он будет отбывать 25 лет в исправительной колонии особого режима.