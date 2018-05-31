СК возобновил расследование дела об изнасиловании девушки с аутизмом во Владикавказе

Следственный комитет РФ отменил постановление о прекращении уголовного дела о групповом изнасиловании 18-летней девушки с аутизмом из Владикавказа

Об этом мать пострадавшей Залина Дудуева сообщила «Радио Свобода». По ее словам, такое решение принял заместитель главы ведомства Борис Карнаухов.

В постановлении говорится, что, «учитывая широкий общественный резонанс», дело будет передано из СКР по Северной Осетии в Главное следственное управление по СКФО. Ведомство полагает, что следствие недостаточно изучило, было ли известно мужчинам о состоянии здоровья девушки, а закрыто дело было в том числе потому, что они якобы не знали о ее расстройстве.

Как сообщали Юга.ру, о закрытии дела Залина Дудуева рассказала СМИ. По ее словам, зимой 2017 года она была вынуждена уехать в Москву с сыновьями на лечение, и ее дочь осталась в квартире одна. Когда женщина вернулась домой, она увидела, что квартира завалена мусором, мебель поломана, на полу валяются использованные презервативы и окурки, пропали некоторые вещи. Из рассказов дочери она поняла, что та пускала в квартиру 13-летнюю подругу уединяться с молодым человеком. Потом молодой человек привел друзей, стали появляться другие мужчины. Они принуждали дочь Дудуевой к интимной близости, избивая за отказ, а также снимая происходящее на видео, которыми потом шантажировали девушку.

Фигурантами дела стали 30 человек в возрасте от 14 до 39 лет. В мае 2018 года дело закрыли «за отсутствием события преступления» — по версии следствия, девушка приглашала мужчин и они давали ей деньги за приход.

Дудуева при этом заявила, что нельзя не заметить, что ее дочь — как десятилетний ребенок.