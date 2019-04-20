«Армавир» в гостях обошел «Ротор»

Краснодарский край

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Футбольный клуб «Армавир» 20 апреля в гостях сыграл с волгоградским «Ротором» в 32-м туре ФНЛ

Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена» и закончилась со счетом 0:1.

Первый и единственный гол в ворота противника на 12-й минуте забил полузащитник «Армавира» Игорь Падерин.

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Следующий матч команда из Армавира проведет дома 24 апреля против ФК «Зенит-2». ФК «Ротор» сыграет дома со «СКА-Хабаровск» 28 апреля.

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