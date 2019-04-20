«Армавир» в гостях обошел «Ротор»

Футбольный клуб «Армавир» 20 апреля в гостях сыграл с волгоградским «Ротором» в 32-м туре ФНЛ

Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена» и закончилась со счетом 0:1.

Первый и единственный гол в ворота противника на 12-й минуте забил полузащитник «Армавира» Игорь Падерин.