ФК «Армавир» проиграл ФК «Химки»
Футбольный клуб «Армавир» 13 апреля дома сыграл с московскими «Химками» в 31-м туре ФНЛ
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Игра прошла на стадионе «Юность» в Армавире и завершилась со счетом 0:2.
Первый гол на 21-й минуте забил полузащитник москвичей Александр Рязанцев. Второй мяч в ворота соперника на 76-й минуте забил полузащитник Илья Кухарчук.
Следующий матч «Армавир» проведет в гостях у волгоградского ФК «Ротора» 20 апреля.
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