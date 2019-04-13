ФК «Армавир» проиграл ФК «Химки»

Краснодарский край

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Футбольный клуб «Армавир» 13 апреля дома сыграл с московскими «Химками» в 31-м туре ФНЛ

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Игра прошла на стадионе «Юность» в Армавире и завершилась со счетом 0:2.

Первый гол на 21-й минуте забил полузащитник москвичей Александр Рязанцев. Второй мяч в ворота соперника на 76-й минуте забил полузащитник Илья Кухарчук.

Следующий матч «Армавир» проведет в гостях у волгоградского ФК «Ротора» 20 апреля.

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