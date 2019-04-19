В Сочи жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

В Сочи 19 апреля произошел пожар в четырехэтажном жилом доме

Сообщение о возгорании дома на Цветном бульваре поступило спасателям в 10:45. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 10 человек.

Пожарные установили, что загорелась квартира на площади 10 кв. метров. К 10:56 огонь полностью потушили. На месте работали 10 человек и 5 спецмашин.

Пострадавших и погибших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.