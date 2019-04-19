Власти Чечни хотят потратить 14 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Грозного
Премьер-министр Чечни Муслим Хучиев в апреле сообщил, что на реконструкцию аэропорта Грозного хотят выделить 14 млрд рублей
Он рассказал, что в 2019–2020 годах планируют сделать проект, строительство начнется в 2022 году. По словам премьер-министра, власти ведут переговоры с инвесторами. Проектом интересуются страны Ближнего Востока, однако точный результат пока неизвестен.
Аэропорт Грозного оказался разрушенным после двух чеченских войн. С 2001 по 2007 год там проводили ремонт, здание удалось частично восстановить. Сейчас его пассажиропоток составляет 458 тыс. человек в год. В этом году ожидается его увеличение до 600-700 тыс. пассажиров, написал 19 апреля ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года стало известно, что в Чечне планируют построить современный международный терминал «Аэропорт Грозный». Здание будет в форме полумесяца.
На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина 20 декабря 2018 года один из журналистов чеченского телеканала спросил, планируют ли увеличить мощность грозненского аэропорта. Глава государства ответил, что аэропорт и так работает и он не понимает, что еще нужно сделать.
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