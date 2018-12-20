Путин не понимает, что не так с аэропортом Грозного

Чечня

Распечатать

На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина 20 декабря один из журналистов чеченского телеканала спросил, планируют ли увеличить мощность аэропорта в Грозном

По мнению представителя СМИ, сейчас мощности аэропорта не хватает, чтобы обслуживать развивающуюся республику.

Президент ответил, что аэропорт Грозного работает, и если нужно, функционирует в международный режиме. Однако Путин не понимает, что еще нужно сделать с аэропортом, когда он и так функционирует.

«Если что-то нужно дополнительно, Рамзан Ахматович [Кадыров] придет, расскажет. Я посмотрю, что нужно сделать. Но я просто не понимаю, что нужно сделать дополнительно», — заключил президент. 

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале написал, что республике нужна поддержка президента в вопросе модернизации авиаузла.

«Аэропорт Грозного восстановлен по временной схеме. Это имело огромное значение на начальном этапе возрождения экономики и социальной сферы Чечни. Сейчас настало время создать крупный аэровокзальный комплекс, способный принимать самолеты любого класса, обрабатывать большие объемы грузов», — написал руководитель республики.

Как сообщали Юга.ру, в Чечене планируют построить новый современный международный терминал «Аэропорт Грозный». Здание будет в форме полумесяца.

Аэропорты Владимир Путин Грозный
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Школьник умер на уроке физкультуры в Дербенте
Оренбург возглавил тезка капитана «Локомотива-Кубани». Пресс-служба клуба выкатила предвыборные мемы
В Кабардино-Балкарии легковушка врезалась в опору ЛЭП и загорелась, погибли три человека
Путин не понимает, что не так с аэропортом Грозного
Два человека погибли, еще трое пострадали в ДТП на Кубани
На Дону задержали 72 овцы, которые нелегально перебирались в Россию из Украины

Лента новостей

Статьи

Как добраться до горнолыжных курортов юга России

Красная Поляна, Домбай, Архыз, Приэльбрусье и другие

Статьи

Как будут работать ТРЦ и магазины в Краснодаре на праздники

Подробности и графики

Статьи

«Не дай бог, случится история, как в Крымске»

Краснодарский общественник Владислав Амерханов — о новых микрорайонах и новых горожанах

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале