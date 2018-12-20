Путин не понимает, что не так с аэропортом Грозного
На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина 20 декабря один из журналистов чеченского телеканала спросил, планируют ли увеличить мощность аэропорта в Грозном
По мнению представителя СМИ, сейчас мощности аэропорта не хватает, чтобы обслуживать развивающуюся республику.
Президент ответил, что аэропорт Грозного работает, и если нужно, функционирует в международный режиме. Однако Путин не понимает, что еще нужно сделать с аэропортом, когда он и так функционирует.
«Если что-то нужно дополнительно, Рамзан Ахматович [Кадыров] придет, расскажет. Я посмотрю, что нужно сделать. Но я просто не понимаю, что нужно сделать дополнительно», — заключил президент.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале написал, что республике нужна поддержка президента в вопросе модернизации авиаузла.
«Аэропорт Грозного восстановлен по временной схеме. Это имело огромное значение на начальном этапе возрождения экономики и социальной сферы Чечни. Сейчас настало время создать крупный аэровокзальный комплекс, способный принимать самолеты любого класса, обрабатывать большие объемы грузов», — написал руководитель республики.
Как сообщали Юга.ру, в Чечене планируют построить новый современный международный терминал «Аэропорт Грозный». Здание будет в форме полумесяца.
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