Путин не понимает, что не так с аэропортом Грозного

На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина 20 декабря один из журналистов чеченского телеканала спросил, планируют ли увеличить мощность аэропорта в Грозном

По мнению представителя СМИ, сейчас мощности аэропорта не хватает, чтобы обслуживать развивающуюся республику.

Президент ответил, что аэропорт Грозного работает, и если нужно, функционирует в международный режиме. Однако Путин не понимает, что еще нужно сделать с аэропортом, когда он и так функционирует.

«Если что-то нужно дополнительно, Рамзан Ахматович [Кадыров] придет, расскажет. Я посмотрю, что нужно сделать. Но я просто не понимаю, что нужно сделать дополнительно», — заключил президент.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале написал, что республике нужна поддержка президента в вопросе модернизации авиаузла.

«Аэропорт Грозного восстановлен по временной схеме. Это имело огромное значение на начальном этапе возрождения экономики и социальной сферы Чечни. Сейчас настало время создать крупный аэровокзальный комплекс, способный принимать самолеты любого класса, обрабатывать большие объемы грузов», — написал руководитель республики.