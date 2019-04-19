В Геленджике застройщика осудили за обман дольщиков и избиение человека

В Геленджике местного жителя в апреле признали виновным в хищении денег у дольщиков и избиении

Суд установил, что житель курорта начал самовольно строить дом на улице Рокотова, 3. При этом у него не было на это разрешения. В 2011-2015 году он размещал в интернете объявления о продаже квартир, предлагая людям вложить деньги на этапе строительства. Ущерб превысил 14 млн рублей.

Кроме того, в июле 2017 года мужчина в одном из микрорайонов курорта несколько раз ударил местного жителя кулаком в голову, причинив ему легкий вред здоровью.

На подозреваемого завели уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью гражданину, совершенное из хулиганских побуждений). Суд признал его виновным и приговорил к четырем годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год, сообщили 19 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.