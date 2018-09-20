В Ингушетии у полицейского нашли героин

В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего сотрудника полиции, у которого нашли наркотики

По данным следствия, полицейский 19 сентября в Малгобеке незаконно купил 3 грамма героина, который потом хранил у себя дома. Наркотик изъяли полицейские при проведении оперативно-разыскных мероприятий, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Ингушетия.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере).

Подозреваемого задержали. В ближайшее время его планируют уволить из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Решается вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности руководителей полицейского, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Ингушетия.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства случившегося.