В Ингушетии у полицейского нашли героин

Ингушетия

Распечатать

В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего сотрудника полиции, у которого нашли наркотики

По данным следствия, полицейский 19 сентября в Малгобеке незаконно купил 3 грамма героина, который потом хранил у себя дома. Наркотик изъяли полицейские при проведении оперативно-разыскных мероприятий, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Ингушетия.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере).

Подозреваемого задержали. В ближайшее время его планируют уволить из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Решается вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности руководителей полицейского, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Ингушетия.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Наркотики Полиция Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Кремле признали возможные недоработки закона о границе Ингушетии и Чечни
В Анапе мужчина похищал имущество отдыхающих из гостиничных номеров
В Ростове за курение в самолете задержали мужчину
В Туапсе осудили мужчину, который перевозил 68 пассажиров в 11-местном катере
В Адыгее сотрудницу суда подозревают в мошенничестве на 810 тыс. рублей
В центре Сочи перекроют движение из-за марафона

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале