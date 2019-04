Фильм «Дылда» режиссера из Нальчика Кантемира Балагова покажут на Каннском кинофестивале

View this post on Instagram

Только что художественный директор (artistic director) Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил официальную программу (official selection) 72-кинофестиваля. И у нас замечательная новость - фильм «Дылда» Кантемира Балагова отобран в официальную программу фестиваля, его премьера состоится в рамках программы «Особый взгляд». Я счастлив и горд за Кантемира, который в свои 27 лет привезет на главный кинофестиваль мира уже второй свой фильм. Ведь всего два года тому «Теснота» наделала шуму на 70-м фестивале и получила приз FIPRESCI (ассоциации международной кинопрессы). Я не буду подробно рассказывать о фильме, ограничусь лишь несколькими словами: в центре сюжета - две совсем молодые девушки, только вернувшиеся с фронта в послевоенный Ленинград. Первая послевоенная осень. История про то, как девчонки пытаются обрести новую жизнь, когда вокруг, и, главное, внутри - руины... Сегодня я хотел бы поделиться с вами фотографиями наших главных героинь - Виктории Мирошниченко и Василисы Перелыгиной. Ну и самого Кантемира, конечно.