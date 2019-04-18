Фильм «Дылда» режиссера из Нальчика Кантемира Балагова покажут на Каннском кинофестивале
Картина 27-телнего режиссера Кантемира Балагова «Дылда» вошла в программу 72-го Каннского кинофестиваля «Особый взгляд»
Официальную программу фестиваля на пресс-конференции 18 апреля объявил художественный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.
«Дылда» — это история двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь в руинах. Реализацией нового проекта Балагова занималась компания Александра Роднянского и Сергея Мелькумова «Нон-Стоп Продакшн». Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.
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Только что художественный директор (artistic director) Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил официальную программу (official selection) 72-кинофестиваля. И у нас замечательная новость - фильм «Дылда» Кантемира Балагова отобран в официальную программу фестиваля, его премьера состоится в рамках программы «Особый взгляд». Я счастлив и горд за Кантемира, который в свои 27 лет привезет на главный кинофестиваль мира уже второй свой фильм. Ведь всего два года тому «Теснота» наделала шуму на 70-м фестивале и получила приз FIPRESCI (ассоциации международной кинопрессы). Я не буду подробно рассказывать о фильме, ограничусь лишь несколькими словами: в центре сюжета - две совсем молодые девушки, только вернувшиеся с фронта в послевоенный Ленинград. Первая послевоенная осень. История про то, как девчонки пытаются обрести новую жизнь, когда вокруг, и, главное, внутри - руины... Сегодня я хотел бы поделиться с вами фотографиями наших главных героинь - Виктории Мирошниченко и Василисы Перелыгиной. Ну и самого Кантемира, конечно.
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«Дылда» станет второй работой Балагова, которую он показывает в Каннах. Как писали Юга.ру, в 2017 году в фестивале участвовала его дебютная в качестве режиссера полного метра картина «Теснота» о еврейской семье из Нальчика, действие которой разворачивается в конце 90-х. Тогда лента взяла приз ФИПРЕССИ (ассоциации международной кинопрессы). При этом с показом картины в Нальчике возникли проблемы — из-за разногласий с властями Кабардино-Балкарии прокат «Тесноты» с столице республики отменили.
А в 2018 году Балагов вошел в жюри программы «Особый взгляд».
Программа «Особый взгляд» была учреждена на Каннском кинофестивале в 1976 году и является второй после основного конкурса по значимости.
72-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая. Жюри в этом году возглавляет Алехандро Гонсалес Иньярриту, четырехкратный лауреат премии «Оскар».
Кантемир Балагов родился в 1991 году в Нальчике. Окончил Кабардино-Балкарский университет по курсу творческой мастерской Александра Сокурова. Во время учебы снял несколько игровых и документальных фильмов. Некоторые его короткометражки были показаны на 67-м Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария).
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