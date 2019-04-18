Фильм «Дылда» режиссера из Нальчика Кантемира Балагова покажут на Каннском кинофестивале

«Дылда» — это история двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь в руинах. Реализацией нового проекта Балагова занималась компания Александра Роднянского и Сергея Мелькумова «Нон-Стоп Продакшн». Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

«Дылда» станет второй работой Балагова, которую он показывает в Каннах. Как писали Юга.ру, в 2017 году в фестивале участвовала его дебютная в качестве режиссера полного метра картина «Теснота» о еврейской семье из Нальчика, действие которой разворачивается в конце 90-х. Тогда лента взяла приз ФИПРЕССИ (ассоциации международной кинопрессы). При этом с показом картины в Нальчике возникли проблемы — из-за разногласий с властями Кабардино-Балкарии прокат «Тесноты» с столице республики отменили.

А в 2018 году Балагов вошел в жюри программы «Особый взгляд».