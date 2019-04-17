СК завел дело на следователя, из-за которого двух ростовчанок судили за распространение детской порнографии

Бывшего следователя из Ростовской области Гранта Закаряна подозревают в том, что он незаконно привлек к уголовной ответственности женщину за распространение видео с детской порнографией

Расследованием занимался Грант Закарян. Он предложил подозреваемому решить, кто из членов семьи пойдет под суд. По словам мужчины, следователь пояснил, что привлечь к ответственности за распространение детской порнографии можно и его мать — 61-летнюю женщину-инвалида, которая не умеет пользоваться компьютером. Закарян заверил, что сажать женщину со второй степенью инвалидности никто не станет. Пенсионерка согласилась и написала явку с повинной.

В июне 2016 года супругов из Ростова заподозрили в том, что они распространяли через интернет видеоролик с детской порнографией. В их квартире провели обыски и якобы нашли на компьютере специальные программы, через которые распространялось видео. Мужчина и женщина отрицали свою вину, сообщает RT .

Прокуратура усомнилась в том, что женщина может быть виновна, и отказалась подписывать обвинительное заключение. После этого следователь снова предложил мужчине решить, кто пойдет под суд: он или его жена. Закарян тогда аргументировал, что мать двоих детей сажать не станут. В связи с этим супруги решили, что женщина возьмет вину на себя.

После допросов расследование завершили. Прокуратура утвердила обвинение, дело направили в суд. В январе 2017 года ростовчанку признали виновной и приговорили к трем годам лишения свободы.

Адвокат осужденной Татьяна Задорожная начала подавать апелляции. По ее словам, Закарян не располагал доказательствами вины семьи. Она добивалась привлечения следователя к ответственности, но региональный следственный комитет семь раз выносил постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В декабре 2017 года суд удовлетворил апелляцию и постановил освободить женщину из СИЗО.

«После этого прокуратура предоставила доказывающие преступление Закаряна материалы, которые ранее тщательно скрывались», — рассказала Задорожная RT.

Юрист уточнила, что получила из СУ СК РФ по Ростовской области извещение, в котором говорилось, что уголовное дело против Закаряна возбудили по ч. 1 ст. 286 УК (Превышение должностных полномочий).