На ж/д путях в Ростове-на-Дону нашли тело парня
В Ростове-на-Дону следователи 20 марта начали проверку по факту обнаружения тела молодого человека на железнодорожных путях
По версии следствия, 20 марта в 7:05 машинист поезда, проезжавшего мимо Ростова, сообщил, что на соседнем ж/д пути лежит тело человека без признаков жизни. Прибывшие на место следователи установили личность погибшего. Им оказался 26-летний местный житель, который жил неподалеку.
Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.
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