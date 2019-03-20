На ж/д путях в Ростове-на-Дону нашли тело парня

В Ростове-на-Дону следователи 20 марта начали проверку по факту обнаружения тела молодого человека на железнодорожных путях

По версии следствия, 20 марта в 7:05 машинист поезда, проезжавшего мимо Ростова, сообщил, что на соседнем ж/д пути лежит тело человека без признаков жизни. Прибывшие на место следователи установили личность погибшего. Им оказался 26-летний местный житель, который жил неподалеку.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.