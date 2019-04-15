«Чайка» всухую разгромила «Краснодар-3» в матче ПФЛ
Футболисты «Краснодара-3» проиграли песчанокопской «Чайке» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги
Встреча, прошедшая 15 апреля на стадионе «Центральный» в селе Песчанокопском, завершилась со счетом 5:0.
Голами отметились Максим Яковлев (11), Алексей Гречкин (15), Александр Подбельцев (26), Артем Семейкин (57) Никита Чалый (64).
По итогам игры «Краснодар-3» расположился на 10-й строчке турнирной таблицы ПФЛ группы «Юг». «Чайка» — лидирует.
Следующий матч «быки» проведут 21 апреля с майкопской «Дружбой» в Краснодаре.
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