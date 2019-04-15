Театральную и Екатерининскую площади Краснодара переименовали в Главную городскую и Казачью

Власти Краснодара 15 апреля на 72-м внеочередном заседании городской Думы переименовали две площади

Решение вступит в силу после официального опубликования. «Инициативу по переименованию Театральной площади внесла Общественная палата Краснодара. Прежде всего, это связано с тем, что были уточнены размеры самой площади и возникла необходимость закрепить в ее в новых границах. Кроме того, это центральная площадь города, где проходят самые важные и масштабные мероприятия и события. А нынешнее название не в полной мере отражает ее статус», — рассказал председатель комитета городской Думы по вопросам местного самоуправления Зорик Садоян. По старым документам Театральная площадь занимала около 500 кв. метров. Теперь площадь участка будет составлять 2,4 га, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Переименовать Екатерининскую площадь в Казачью предложил атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда. Его поддержал совет атаманов Екатеринодарского районного казачьего общества Краснодара. Одним из аргументов за переименование стало то, что на площади ежегодно собираются казаки, которые участвуют в шествии по улице Красной и казачьем параде. Каждую годовщину образования Краснодара там посвящают в казачата учащихся классов казачьей направленности. Садоян уточнил, что вопрос о переименовании Екатерининской площади обcуждали при участии представителей казачества и кубанских краеведов. Они рассказали, что раньше рядом с площадью жили известные казачьи атаманы, до сих пор сохранился дом-музей атамана Бурсака.

Еще одним аргументом стало то, что после переименования исчезнет дублирование в названиях самой площади и прилегающего к ней Екатерининского сквера. Как сообщали Юга.ру, о планах Общественной палаты Кубани и Кубанского казачьего войска переименовать две площади Краснодара стало известно 11 апреля. Тогда пресс-секретарь Кубанского казачьего войска рассказала, что в организации уже подготовили все необходимые документы и решение о переименовании примут на заседании Гордумы Краснодара 15 апреля. При этом в разговоре с журналистом портала Юга.ру в Гордуме заявили, что к ним не поступало никаких документов и им неизвестна точная дата следующего заседания.

С 11 апреля на портале Юга.ру проводится опрос, участникам которого предлагается выбрать, как они называют площадь у Театра драмы. На момент публикации в нем приняли участие 577 человек. 52% выбрали вариант «Театральная площадь», еще 36% — «на Драме». Вариант «Городская площадь» выбрали 5% проголосовавших — 33 человека . «Площадь Революции» набрала столько же голосов.