Адыгея получила 129 млн рублей на капремонт и строительство дамб

Адыгее в апреле выделили 129 млн рублей на проведение капремонта и строительство дамб в течение 2019-2020 годов

Софинансирование из республиканского бюджета составит 14,41 млн рублей. Об этом порталу Юга.ру сообщил начальник управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Адыгеи Сергей Колесников.

Федеральные средства направят на капремонт защитной дамбы на реке Фарс в Шовгеновском районе и на реке Псенафе в Красногвардейском районе. Кроме того, в этом году начнут строить защитную дамбу в районе села Вольного Кошехабльского района, ее протяженность составит 4,41 км. Основная часть работ запланирована на 2020 год.

«Также мы рассчитываем получить более 100 млн рублей на капремонт защитной дамбы в селе Натырбово и капремонт дамбы в Красногвардейском районе. Для этого мы уже подали заявку», — сказал Сергей Колесников.

Он добавил, что ведомство подготовило проектно-сметную документацию на берегоукрепление правого и левого берегов реки Белой в Майкопе. На это потребуется более 405 млн рублей.

В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что вопрос выделения дополнительных средств на противопаводковые мероприятия поднимали в апреле на встрече руководителя республики Мурата Кумпилова с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным. Глава Минприроды поручил рассмотреть инициативы Адыгеи.

По территории Адыгеи течет более 130 рек. Опасному воздействию могут подвергнуться 83 населенных пункта, в которых живет 70,5 тыс. человек, а также 21 тыс. га сельхозугодий. Средняя сумма ущерба от паводков составляет 150 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году из казны Адыгеи на проведение противопаводковых мероприятий выделили 25,5 млн рублей, в 2018-м — 65,5 млн рублей. В 2019 году финансирование составит 88,4 млн рублей.