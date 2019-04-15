Адыгея получила 129 млн рублей на капремонт и строительство дамб
Адыгее в апреле выделили 129 млн рублей на проведение капремонта и строительство дамб в течение 2019-2020 годов
Софинансирование из республиканского бюджета составит 14,41 млн рублей. Об этом порталу Юга.ру сообщил начальник управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Адыгеи Сергей Колесников.
Федеральные средства направят на капремонт защитной дамбы на реке Фарс в Шовгеновском районе и на реке Псенафе в Красногвардейском районе. Кроме того, в этом году начнут строить защитную дамбу в районе села Вольного Кошехабльского района, ее протяженность составит 4,41 км. Основная часть работ запланирована на 2020 год.
«Также мы рассчитываем получить более 100 млн рублей на капремонт защитной дамбы в селе Натырбово и капремонт дамбы в Красногвардейском районе. Для этого мы уже подали заявку», — сказал Сергей Колесников.
Он добавил, что ведомство подготовило проектно-сметную документацию на берегоукрепление правого и левого берегов реки Белой в Майкопе. На это потребуется более 405 млн рублей.
В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что вопрос выделения дополнительных средств на противопаводковые мероприятия поднимали в апреле на встрече руководителя республики Мурата Кумпилова с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным. Глава Минприроды поручил рассмотреть инициативы Адыгеи.
По территории Адыгеи течет более 130 рек. Опасному воздействию могут подвергнуться 83 населенных пункта, в которых живет 70,5 тыс. человек, а также 21 тыс. га сельхозугодий. Средняя сумма ущерба от паводков составляет 150 млн рублей.
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году из казны Адыгеи на проведение противопаводковых мероприятий выделили 25,5 млн рублей, в 2018-м — 65,5 млн рублей. В 2019 году финансирование составит 88,4 млн рублей.
И другие события Краснодара с 15 по 21 апреля
Ежегодную образовательную акцию по русскому языку провели на 12 площадках города
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.