В Адыгее в два раза увеличили финансирование противопаводковых мероприятий

Для снижения угрозы разлива рек и подтопления территорий увеличили объем противопаводковых мероприятий

По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова финансирование в 2018 году увеличилось более чем в два раза — с 40,7 млн рублей до 80,7 млн рублей.

В 2019 году на противопаводковые мероприятия выделят 88,4 млн рублей, сообщил порталу Юга.ру начальник управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Адыгеи Сергей Колесников.

Он рассказал, что в 2018 году противопаводковые мероприятия провели на реках Фарс, Белая, Лаба, Псенафа и Гиага. На 2019–2020 годы финансирование из федерального бюджета составит 129,73 млн рублей, из республиканского бюджета — 14,41 млн рублей. Кроме того, муниципалитеты также предусматривают деньги на противопаводковые мероприятия.

Федеральные средства направят на капитальный ремонт защитной дамбы на реке Фарс в Шовгеновском районе и на реке Псенафа в Красногвардейском районе.

Кроме того, в 2019 году начнут строительство защитной дамбы в районе села Вольного в Кошехабльском районе протяженностью 4,41 км. В 2019 году на эти цели направят 21,4 млн рублей, в 2020 году — 45,3 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Также проведут текущий ремонт защитной дамбы на реке Белой в районе хутора Грозного, из республиканского бюджета на эти работы потратят 6,52 млн рублей.

«Будет продолжена расчистка реки Гиага в Майкопском районе Адыгеи. За три года на эти цели потратят 37,8 млн рублей из федерального бюджета, из них 12,3 в этом году и расчистят 2,24 км реки», — заключил Сергей Колесников.