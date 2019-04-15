На Кубани неделя начнется с грозовых дождей

Синоптики рассказали, какая будет погода в Краснодарском крае с 15 по 17 апреля

По данным Краснодарского краевого гидрометценра, 15 апреля на Кубани будут идти кратковременные дожди, возможна гроза, в отдельных пунктах — сильные осадки, днем с градом. Ветер 5-10 м/с, при грозе порывы ветра будут достигать 12-17 м/с. Дневная температура — 16-21 °С, на Черноморском побережье — 12-17 °С.

В Краснодаре в понедельник ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Днем термометры покажут 17-19 °С.

Во вторник и среду на Кубани в отдельных пунктах прогнозируют сильный дождь. Ночные температуры — 6-11 °С, в юго-восточных предгорьях столбики термометров опустятся до 2 °С. Днем 16 апреля будет 14-19 °С, 17 апреля синоптики предрекают небольшое похолодание — до 12-17 °С. Ветер 4-9 м/с, местами с порывами до 17 м/с.