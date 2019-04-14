В Новороссийске застрелили собаку, напавшую на ребенка

В Новороссийске 14 апреля полицейские убили собаку, которая напала на семилетнего мальчика

Инцидент произошел в поселке Цемдолина. Сообщение о том, что на ребенка напала собака, поступило полицию в 13:51. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы и, согласно закону, применил табельное оружие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Собака погибла. Ребенка доставили в больницу.

Правоохранители проводят проверку. По предварительной информации, порода собаки — овчарка. Сейчас выясняют, принадлежала ли она кому-то или была бездомной.