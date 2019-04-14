В Новороссийске застрелили собаку, напавшую на ребенка
В Новороссийске 14 апреля полицейские убили собаку, которая напала на семилетнего мальчика
Инцидент произошел в поселке Цемдолина. Сообщение о том, что на ребенка напала собака, поступило полицию в 13:51. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы и, согласно закону, применил табельное оружие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Собака погибла. Ребенка доставили в больницу.
Правоохранители проводят проверку. По предварительной информации, порода собаки — овчарка. Сейчас выясняют, принадлежала ли она кому-то или была бездомной.
Как сообщали Юга.ру, МВД в марте представило перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов. Среди них были, в частности, шарпей, ризеншнауцер, немецкая овчарка. Онако позже ведомство сократило список до 13 пород.
В выходные на Кубани прогнозируют дожди с грозой
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 12-14 апреля
И другие события Краснодара с 12 по 14 апреля
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.