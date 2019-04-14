В Новороссийске застрелили собаку, напавшую на ребенка

Краснодарский край

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В Новороссийске 14 апреля полицейские убили собаку, которая напала на семилетнего мальчика

Инцидент произошел в поселке Цемдолина. Сообщение о том,  что на ребенка напала собака, поступило  полицию в 13:51. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы и, согласно закону, применил табельное оружие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Собака погибла. Ребенка доставили в больницу.

Правоохранители проводят проверку. По предварительной информации, порода собаки — овчарка. Сейчас выясняют, принадлежала ли она кому-то или была бездомной.

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Как сообщали Юга.ру, МВД в марте представило перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов. Среди них были, в частности, шарпей, ризеншнауцер, немецкая овчарка. Онако позже ведомство сократило список до 13 пород.

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