Visa повысила сумму для покупок без пин-кода до 3 тыс. рублей

Международная платежная система Visa с 13 апреля позволила оплачивать покупки до 3 тыс. рублей без введения пин-кода

Теперь банки, выпускающие карты Visa, смогут подтверждать покупки по бесконтактным картам на сумму до 3 тыс. рублей без запроса пин-кода. Ранее такой лимит составлял 1 тыс. рублей, пишет RT.

Как сообщали Юга.ру, в марте Visa разослала банкам письмо с новыми правилами о повышении лимита.