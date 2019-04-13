Visa повысила сумму для покупок без пин-кода до 3 тыс. рублей
Международная платежная система Visa с 13 апреля позволила оплачивать покупки до 3 тыс. рублей без введения пин-кода
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Теперь банки, выпускающие карты Visa, смогут подтверждать покупки по бесконтактным картам на сумму до 3 тыс. рублей без запроса пин-кода. Ранее такой лимит составлял 1 тыс. рублей, пишет RT.
Как сообщали Юга.ру, в марте Visa разослала банкам письмо с новыми правилами о повышении лимита.
В начале декабря 2018 года «Ведомости» написали, что российские банки начали готовиться к отключению от международных платежных систем Visa и Mastercard. Это не должно повлиять на платежи в России, но за рубежом карты работать не будут.
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