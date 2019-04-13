Visa повысила сумму для покупок без пин-кода до 3 тыс. рублей

Вся Россия

Распечатать

Международная платежная система Visa с 13 апреля позволила оплачивать покупки до 3 тыс. рублей без введения пин-кода

Читайте также:

Теперь банки, выпускающие карты Visa, смогут подтверждать покупки по бесконтактным картам на сумму до 3 тыс. рублей без запроса пин-кода. Ранее такой лимит составлял 1 тыс. рублей, пишет RT.

Как сообщали Юга.ру, в марте Visa разослала банкам письмо с новыми правилами о повышении лимита.

В начале декабря 2018 года «Ведомости» написали, что российские банки начали готовиться к отключению от международных платежных систем Visa и Mastercard. Это не должно повлиять на платежи в России, но за рубежом карты работать не будут.

Банки карты
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

ФК «Армавир» проиграл ФК «Химки»
В Краснодаре в рамках предаукционной выставки MOST пройдет паблик-ток Маргариты Пушкиной
ФК «Сочи» в гостях разгромил ФК «Тамбов»
В Краснодаре прошел рекордный по количеству участников «Тотальный диктант»
ФК «Краснодар-2» дома уступил ФК «Факелу»
Visa повысила сумму для покупок без пин-кода до 3 тыс. рублей

Лента новостей

Фоторепортажи

Одуванчики, тюльпаны и магнолии. Как цветет Краснодар весной

Фоторепортаж

В выходные на Кубани прогнозируют дожди с грозой

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 12-14 апреля

Статьи

Концерты Максима Фадеева и Антохи МС, трагикомедия «С училища»

И другие события Краснодара с 12 по 14 апреля

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале