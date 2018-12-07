ЦБ готовится отключить один из банков от систем Visa и Mastercard — «Ведомости»

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Центробанк собирается отключить один из российских банков от международных платежных систем Visa и Mastercard

ЦБ РФ может принять такое решение из-за санкций США, которые косунтся российских банков. Новые ограничительные меры Америка намерена ввести в начале 2019 года.

Из-за отключения российского банка от Visa и Mastercard могут пострадать небольшие финансовые организации, которые работают с платежными системами не напрямую, а через банк-партнер. Центробанк рекомендовал им найти резервного спонсора, который смог бы обслуживать их карты. Письмо с предупреждением ЦБ отправил операторам платежных систем и банкам, пишут «Ведомости».

Сейчас крупнейшими банками-спонсорами считаются «Уралсиб», ВТБ, РНКО «Платежный центр», Росбанк и Промсвязьбанк.

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Отмечается, что отключение банков от систем Visa и Mastercard не повлияет на платежи в России, так как расчеты в стране проходят через Национальную систему платежных карт. Однако за рубежом карты работать не будут.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2018 года Минфин США расширил санкционный список против России, в него попали 38 человек, среди которых бинесмены Сулейман Керимов и Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер и руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Банк России Банки Санкции США
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