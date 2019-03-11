Visa повысит сумму для покупок без пин-кода до 3 тыс. рублей

Вся Россия

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Международная платежная система Visa с апреля разрешит оплачивать покупки до 3 тыс. рублей без введения пин-кода

Письмо с новыми правилами уже разослали банкам. Его получение подтвердили в «Альфа-банке» и «ФК Открытие». Источники в банковской сфере сообщили РБК, что правила изменятся в середине апреля. Они касаются всех банков — участников системы Visa.

Сейчас пин-код нужно вводить, если покупка превышает 1 тыс. рублей.

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Как сообщали Юга.ру, в начале декабря 2018 года «Ведомости» написали, что российские банки начали готовить к отключению от международных платежных систем Visa и Mastercard. От этого могут пострадать небольшие финансовые организации, которые работают с платежными системами не напрямую, а через банк-партнер.

Отключение от платежных систем не должно повлиять на платежи в России, но за рубежом карты работать не будут.

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