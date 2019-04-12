В Адыгее проверили законность вырубки деревьев в сквере станицы Гиагинской
Специалисты управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Адыгеи провели проверку после информации о вырубке деревьев в одном из скверов станицы Гиагинской
Информацию о вырубке местный житель опубликовал в сети. На видео мужчина показал спиленные деревья и выразил обеспокоенность возможным уничтожением парковой зоны. Ранее этот же житель Адыгеи пожаловался на несанкционированное сжигание веток в том же сквере.
В результате обследования специалисты управления выявили ряд спиленных деревьев и установили, что проведена плановая вырубка. Порталу Юга.ру в управлении пояснили, что решения о вырубке деревьев и компенсационной высадке новых принимаются на муниципальном уровне.
Власти Гиагинского района подчеркнули, что вырубаются только старые деревья, которые представляют опасность.
«В данном случае деревья были посажены в 60-х годах прошлого века, часть их касается линий электропередач. Кроме того, в этом районе планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Началась подготовка стройплощадки», — сообщили в администрации станицы Гиагинской.
По словам собеседника, место под строительство ФОКа выбиралось коллегиально — на общественных слушаниях. При этом принято решение, что комплекс впишется в существующий ландшафт и сквер, а вместо старых деревьев высадят новые.
«То есть парк существенно обновится. Новая площадь озеленения составит 1834 кв. метра», — подчеркнула главный специалист администрации станицы Наталья Антипова.
Она уточнила, что в целом в станице только за текущей сезон (осень-весна) высадили 600 новых деревьев, из них 250 саженцев весной этого года. Кроме того, в центре станицы прошли акции по высадке платанов. Проделана большая работа по реконструкции центрального парка, где 7 апреля уроженец станицы Гиагинской установил рекорд в трехдневном забеге.
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