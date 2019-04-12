В Адыгее проверили законность вырубки деревьев в сквере станицы Гиагинской

Специалисты управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Адыгеи провели проверку после информации о вырубке деревьев в одном из скверов станицы Гиагинской

Информацию о вырубке местный житель опубликовал в сети. На видео мужчина показал спиленные деревья и выразил обеспокоенность возможным уничтожением парковой зоны. Ранее этот же житель Адыгеи пожаловался на несанкционированное сжигание веток в том же сквере.

В результате обследования специалисты управления выявили ряд спиленных деревьев и установили, что проведена плановая вырубка. Порталу Юга.ру в управлении пояснили, что решения о вырубке деревьев и компенсационной высадке новых принимаются на муниципальном уровне.

Власти Гиагинского района подчеркнули, что вырубаются только старые деревья, которые представляют опасность.

«В данном случае деревья были посажены в 60-х годах прошлого века, часть их касается линий электропередач. Кроме того, в этом районе планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Началась подготовка стройплощадки», — сообщили в администрации станицы Гиагинской.