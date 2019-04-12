В Краснодаре будут судить двух застройщиков за хищение 75 млн рублей почти у 100 человек
В Краснодаре двоих председателей ЖСК «Восход» обвинили в хищении 75 млн рублей при строительстве многоквартирного дома
По версии следствия, с 2012 по 2015 года 37-летний и 35-летний руководители ЖСК «Восход» привлекали деньги граждан для строительства многоквартирного жилого дома на улице Куликова поля, 5. Они заключили договоры о внесении паевых и иных взносов, не собираясь исполнять обязательства по ним.
В результате мужчины похитили 75 млн рублей у 93 человек. Дом так и не достроили, сообщили 12 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Мужчин заключили под стражу и обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело направили в Прикубанский районный суд Краснодара. Имущество обвиняемых арестовали.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре будут судить другого застройщика, который похитил 340 млн рублей у 312 человек для строительства дома на улице Куликова поля, 10.
И другие события Краснодара с 12 по 14 апреля
Обзор премьер и трейлеры на Афише Юга.ру
Чем заняться в выходные 13-14 апреля
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.