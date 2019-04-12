В Краснодаре будут судить двух застройщиков за хищение 75 млн рублей почти у 100 человек

В Краснодаре двоих председателей ЖСК «Восход» обвинили в хищении 75 млн рублей при строительстве многоквартирного дома

По версии следствия, с 2012 по 2015 года 37-летний и 35-летний руководители ЖСК «Восход» привлекали деньги граждан для строительства многоквартирного жилого дома на улице Куликова поля, 5. Они заключили договоры о внесении паевых и иных взносов, не собираясь исполнять обязательства по ним.

В результате мужчины похитили 75 млн рублей у 93 человек. Дом так и не достроили, сообщили 12 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужчин заключили под стражу и обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело направили в Прикубанский районный суд Краснодара. Имущество обвиняемых арестовали.