Женщина погибла в ДТП под Белореченском

Под Белореченском вечером 11 апреля произошло ДТП, в котором погибла женщина

Авария случилась в 17:30 на дороге поселок Южный — Химзавод на выезде из города. По предварительным данным, 27-летний водитель машины Nissan Almera при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ока».

В результате ДТП погибла 40-летняя женщина из отечественного автомобиля. В больницу доставили 24-летнюю пассажирку иномарки. Подробности аварии устанавливаются, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.