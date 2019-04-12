Женщина погибла в ДТП под Белореченском
Под Белореченском вечером 11 апреля произошло ДТП, в котором погибла женщина
Авария случилась в 17:30 на дороге поселок Южный — Химзавод на выезде из города. По предварительным данным, 27-летний водитель машины Nissan Almera при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ока».
В результате ДТП погибла 40-летняя женщина из отечественного автомобиля. В больницу доставили 24-летнюю пассажирку иномарки. Подробности аварии устанавливаются, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 10 апреля в Новороссийске 17-летний водитель автомобиля BMW без прав устроил смертельное ДТП, в котором погиб подросток.
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