Долг жителей Адыгеи за газ превысил 600 млн рублей

Дебиторская задолженность населения Адыгеи перед ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» за минувший отопительный сезон превысила 600 млн рублей

За последние три месяца газовики поставили абонентам региона более 160 млн кубометров природного газа, однако потребители оплатили 70% этого объема.

Отопительный сезон в Адыгее завершится 15 апреля. С этого момента «Газпром межрегионгаз Майкоп» приостановит поставку топлива должникам. Об этом уже официально уведомлены около 4 тыс. абонентов, которые не платили за газ более двух месяцев.

«В период отопительного сезона мы работали с должниками максимально гуманными методами: объясняли, предупреждали, уговаривали. С середины апреля в полном соответствии с законодательством переходим к прекращению газоснабжения. Списки на отключение уже сформированы и переданы для исполнения в газораспределительную организацию», — прокомментировал начальник отдела по работе с населением «Газпром межрегионгаз Майкоп» Рустам Тхаркахо.