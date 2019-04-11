Долг жителей Адыгеи за газ превысил 600 млн рублей
Дебиторская задолженность населения Адыгеи перед ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» за минувший отопительный сезон превысила 600 млн рублей
Под угрозой отлучения газоснабжения оказались около 4 тыс. неплательщиков, сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп».
За последние три месяца газовики поставили абонентам региона более 160 млн кубометров природного газа, однако потребители оплатили 70% этого объема.
Отопительный сезон в Адыгее завершится 15 апреля. С этого момента «Газпром межрегионгаз Майкоп» приостановит поставку топлива должникам. Об этом уже официально уведомлены около 4 тыс. абонентов, которые не платили за газ более двух месяцев.
«В период отопительного сезона мы работали с должниками максимально гуманными методами: объясняли, предупреждали, уговаривали. С середины апреля в полном соответствии с законодательством переходим к прекращению газоснабжения. Списки на отключение уже сформированы и переданы для исполнения в газораспределительную организацию», — прокомментировал начальник отдела по работе с населением «Газпром межрегионгаз Майкоп» Рустам Тхаркахо.
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По итогам первого квартала меньше всего должников оказалось среди потребителей газа в Шовгеновском, Гиагинском и Майкопском районах, а также в Майкопе. Самый низкий процент оплаты за газ зафиксировали в Теучежском и Красногвардейском районах.
«Газпром межрегионгаз Майкоп» предложил абонентам-должникам внести 30% от суммы задолженности, а оставшиеся деньги выплатить в рассрочку в течение трех месяцев. Для этого нужно в абонентском участке подписать соглашение о рассрочке платежей.
Обязательное условие соглашения — своевременная и полная оплата текущих платежей. Соглашение позволит абоненту избежать отключения газа, а также штрафов и судебных разбирательств со взысканием долга через судебных приставов.
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