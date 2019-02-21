В Адыгее подвели первые итоги массовой проверки газовой безопасности многоэтажек

В Адыгее десять управляющих компаний привлекли к административной ответственности за нарушение правил газовой безопасности

Причиной этому стало отсутствие и неисполнение договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Проверки в многоквартирных домах провели сотрудники копании «Газпром газораспределение Майкоп» и Государственной жилищной инспекции Адыгеи.

По данным жилинспекции, чаще всего правила газовой безопасности нарушают дома с непосредственной формой управления, в регионе их 695. В них собственники не заключают договоры на техобслуживание газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов.

«Согласно законодательству, договоры на техобслуживание должны быть у всех жильцов дома, ведь из-за одной квартиры, в которой сотрудники газовой службы не проведут осмотр, может произойти чрезвычайная ситуация. В ближайшее время мы планируем провести проверку "неблагополучных" квартир, чтобы обеспечить безопасность жильцов всего дома», — прокомментировала проверки руководитель Государственной жилищной инспекции Адыгеи Илона Кравцова.

По закону, газоснабжающая организация не имеет права заключать договор на поставку газа, если нет гарантии, что внутридомовое газовое оборудование абонента исправно и с определенной периодичностью обслуживается специалистами.

«Если собственники отказываются заключать договор на техобслуживание, поставщик газа, в соответствии с законодательством, имеет право прекратить газоснабжение», — сказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз Майкоп» и «Газпром газораспределение Майкоп» Игорь Сырчин.

Газовики и жилищная инспекция договорились о проведении систематических проверок в квартирах, где живут граждане, ведущие асоциальный образ жизни, в многоэтажках с непосредственной формой управления и совместной разъяснительной работе с населением.

Всего в регионе работают 44 управляющие компании и 131 товарищество собственников жилья, в ведении которых находятся более 1 тыс. многоквартирных домов. Половина из них уже проверена, сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп».