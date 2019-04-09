Газовики Адыгеи заявили о готовности обеспечить безопасность газопроводов при весенних паводках
АО «Газпром газораспределение Майкоп» весной провело комплекс подготовительных работ к паводковому периоду
Специалисты полностью подготовили газовые объекты и организовали работу сотрудников в период прохождения весеннего паводка. Об этом 9 апреля сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп».
«Чтобы обеспечить бесперебойное газоснабжение потребителей Адыгеи, мы проанализировали данные за последние годы и провели обследование зон возможного подтопления газовых объектов. Для аварийно-диспетчерских служб организовали тренировочные занятия, проверили их готовность к ведению восстановительных работ при возникновении возможных аварий, связанных с паводками. Сейчас непрерывно отслеживаем все изменения гидрометеорологической обстановки на территории республики», — рассказал главный инженер «Газпром газораспределение Майкоп» Виктор Кудрявцев.
Метеорологи прогнозируют, что пик паводкоопасного периода придется на конец апреля, а в июне ситуация окончательно стабилизируется.
«Сейчас из-за повышения температуры воздуха уровень рек немного повысился. Ситуация может осложниться, если к таянию снега добавятся дожди», — пояснила начальник гидрологической станции Гидрометцентра по Адыгее Ирина Анчутина.
Как уточнили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп», в период паводка 48 газовых аварийно-диспетчерских бригад будет находиться в режиме постоянной готовности. Они оснащены бензиновыми генераторами, осветительными установками и другими необходимыми приборами, чтобы предупредить возникновение аварийных ситуаций.
Организовано круглосуточное дежурство руководящего состава компании, специалисты постоянно взаимодействуют с Главным управлением МЧС России по Адыгее и Адыгейским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В зонах возможного подтопления по Адыгее находятся 3,1 км газопроводов, шесть пунктов редуцирования газа и два здания АО «Газпром газораспределение Майкоп».
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