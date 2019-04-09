Газовики Адыгеи заявили о готовности обеспечить безопасность газопроводов при весенних паводках

АО «Газпром газораспределение Майкоп» весной провело комплекс подготовительных работ к паводковому периоду

Специалисты полностью подготовили газовые объекты и организовали работу сотрудников в период прохождения весеннего паводка. Об этом 9 апреля сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп».

«Чтобы обеспечить бесперебойное газоснабжение потребителей Адыгеи, мы проанализировали данные за последние годы и провели обследование зон возможного подтопления газовых объектов. Для аварийно-диспетчерских служб организовали тренировочные занятия, проверили их готовность к ведению восстановительных работ при возникновении возможных аварий, связанных с паводками. Сейчас непрерывно отслеживаем все изменения гидрометеорологической обстановки на территории республики», — рассказал главный инженер «Газпром газораспределение Майкоп» Виктор Кудрявцев.

Метеорологи прогнозируют, что пик паводкоопасного периода придется на конец апреля, а в июне ситуация окончательно стабилизируется.