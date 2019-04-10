Один человек погиб и восемь пострадали из-за вылетевшего с трассы в Крыму рейсового автобуса
В Ленинском районе Крыма вечером 10 апреля произошло ДТП с участием рейсового автобуса
Инцидент произошел около 17:55 на трассе Керчь — Феодосия в районе села Костырино.
«Рейсовый автобус "Богдан" съехал с трассы в кювет. Предварительная причина — неисправность тормозной системы автобуса», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.
По информации «Крыминформ», в результате аварии один человек погиб, один получил тяжелые телесные повреждения, семь человек — повреждения средней степени тяжести. Детей среди восьми пассажиров автобуса не было.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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