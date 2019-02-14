В Адыгее выберут ректоров двух вузов

В двух вузах Адыгеи проводят избирательную кампанию по выборам ректоров

В феврале планируют выбрать ректора Майкопского государственного технологического университета (МГТУ), в марте — руководителя Адыгейского государственного университета (АГУ).

На заседании ученого совета в МГТУ выдвинули и утвердили четырех кандидатов. Это действующий ректор вуза Саида Куижева, декан инженерно-экономического факультета Мурат Беданоков, декан технологического факультета Анзаур Схаляхов и директор Политехнического колледжа Заурбеч Хутыз.

В Адыгейском госуниверситете выдвижение кандидатур началось 11 февраля. Первой утвердили кандидатуру декана факультета математики и компьютерных наук Дауда Мамия. Такое предложение внес действующий ректор АГУ Рашид Хунагов. Также на пост ректора претендует декан инженерно-физического факультета Александр Аракелов.

В пресс-службе Адыгейского госуниверситета уточнили, что выборы проводят в связи с истечением срока полномочий по возрасту действующего ректора.