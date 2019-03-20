Ректором Майкопского технологического университета переизбрана Саида Куижева
В Майкопском государственном технологическом университете 19 марта состоялись выборы ректора вуза
На конференции научно-педагогических работников провели тайное голосование. В итоге 96 из 100 делегатов отдали голоса за действующего ректора Саиду Куижеву, еще 3 человека проголосовали за декана технологического факультета МГТУ Анзаура Схаляхова.
Кто такая Саида Куижева
Саида Куижева — доктор экономических наук, доцент. В 1993 году окончила с отличием Адыгейский государственный университет по специальности «Математика», учитель математики, информатики и вычислительной техники. В 1995 году начала работать в Майкопском государственном технологическом университете. В 2014 году возглавила МГТУ.
В 2016 году получила звание «Заслуженный деятель науки Республики Адыгея».
Замужем. Имеет трех сыновей.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.