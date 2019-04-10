В Ростове 15 человек пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой

В Ростове-на-Дону 10 апреля автобус столкнулся с маршруткой, пострадали 15 человек

ДТП произошло на улице Петрашевского в 10:40. По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость и врезался в машину МАЗ, которая двигалась в попутном направлении, пишет «Интерфакс».

В аварии пострадали как минимум 15 человек, их доставили в больницу, сообщает RT.

Обстоятельства ДТП выясняются.