В Ростове 15 человек пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой
В Ростове-на-Дону 10 апреля автобус столкнулся с маршруткой, пострадали 15 человек
ДТП произошло на улице Петрашевского в 10:40. По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость и врезался в машину МАЗ, которая двигалась в попутном направлении, пишет «Интерфакс».
В аварии пострадали как минимум 15 человек, их доставили в больницу, сообщает RT.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Как сообщали Юга.ру, в марте в ДТП под Белореченском пострадали четыре пассажира маршрутки.
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