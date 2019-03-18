Четыре пассажира маршрутки пострадали в ДТП под Белореченском

Краснодарский край

Распечатать

В Белореченском районе Кубани 18 марта произошло ДТП с участием пассажирской маршрутки и иномарки

Инцидент произошел около 16:10 в районе первого километра дороги Белореченск — Апшеронск. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Ford, который следовал из Белореченска в Апшеронск.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира маршрутки, их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Белореченский район ДТП Общественный транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Четыре пассажира маршрутки пострадали в ДТП под Белореченском
В детском центре «Смена» в Анапе выявили нарушения на 217 млн рублей
Путин подписал закон о штрафах за фейковые новости и «неуважение к государству» в интернете
Чеченский правозащитник Титиев получил четыре года за хранение наркотиков
В Краснодаре восстановили поврежденный КамАЗом газопровод
Ученые установили генетическое родство между дольменной и майкопской культурами

Лента новостей

Статьи

Жара, «кубаноиды», пробки и парк Галицкого

Плюсы и минусы Краснодара с точки зрения «понаехавших»

Статьи

Концерт Manowar, спектакль «Суп из канарейки»

И другие события Краснодара с 18 по 24 марта

На майские праздники пустят дополнительные поезда из Ростова в Сочи и Кисловодск

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале