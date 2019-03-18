Четыре пассажира маршрутки пострадали в ДТП под Белореченском
Краснодарский край Елена Лободина
В Белореченском районе Кубани 18 марта произошло ДТП с участием пассажирской маршрутки и иномарки
Инцидент произошел около 16:10 в районе первого километра дороги Белореченск — Апшеронск. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Ford, который следовал из Белореченска в Апшеронск.
В результате ДТП пострадали четыре пассажира маршрутки, их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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