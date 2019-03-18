Четыре пассажира маршрутки пострадали в ДТП под Белореченском

В Белореченском районе Кубани 18 марта произошло ДТП с участием пассажирской маршрутки и иномарки

Инцидент произошел около 16:10 в районе первого километра дороги Белореченск — Апшеронск. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Ford, который следовал из Белореченска в Апшеронск.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира маршрутки, их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.