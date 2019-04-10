Госдума в первом чтении приняла законопроект о шпионских устройствах
В Госдуме 10 апреля прошел первое чтение законопроект, разъясняющий понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации»
Поправки вносят в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Под специальными техническими средствами предложили понимать те, которым «намеренно приданы качества и свойства» для тайного получения информации.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что законодательное уточнение термина позволит избежать его широкого толкования в ущерб гражданам, сообщает RT.
В декабре 2018 года Верховный суд разобрал, когда приобретение шпионских устройств не является преступлением. Покупка таких гаджетов не может быть квалифицирована по статье 138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), если устройство собираются использовать для личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или для слежения за животными, пишет «Российская газета».
Как писали Юга.ру, Генпрокуратура еще в конце 2017 года занялась проверкой дел, связанных с оборотом шпионских устройств. В ведомстве хотели проверить, есть ли «перегибы в регионах с применением этой нормы».
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