Госдума в первом чтении приняла законопроект о шпионских устройствах

В Госдуме 10 апреля прошел первое чтение законопроект, разъясняющий понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации»

Поправки вносят в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Под специальными техническими средствами предложили понимать те, которым «намеренно приданы качества и свойства» для тайного получения информации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что законодательное уточнение термина позволит избежать его широкого толкования в ущерб гражданам, сообщает RT.