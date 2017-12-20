Генпрокуратура занялась проверкой всех дел о незаконном обороте «шпионских» устройств

Генеральная прокуратура России начала проверку всех уголовных дел о незаконном приобретении специальных техсредств для негласного получения информации

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что проверка дел по ст. 138.1 УК РФ («Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации») начата по всей стране. Специалисты изучат, есть ли «перегибы в регионах с применением этой нормы». Проверка может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, итоги станут известны в 2018 году.

На пресс-конференции президента России Владимира Путина 14 декабря журналист рассказал главе государства о многодетном фермере из Курганской области Евгении Васильеве, на которого местные следователи завели уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ за то, что он заказал в интернете китайский GPS-трекер, с помощью которого собирался следить за передвижением своей коровы. Оказалось, что в устройстве находится скрытый микрофон, который может включаться дистанционно.

«Я даже не знаю, что есть такая статья. Я обязательно посмотрю в отношении и статьи в целом, и этих конкретных людей, о которых вы сказали. По поводу того, что нельзя прикрепить к корове, — первый раз слышу. К котам, я знаю, даже привинчивают GPS и ГЛОНАСС, чтобы кот не потерялся. Я не понимаю, в чем проблема с коровой... Нужно как-то это отрегулировать, я постараюсь это сделать», — ответил президент журналисту.

После огласки истории забайкальского фермера Генпрокуратура обратила внимание на ситуацию с расследованием уголовных дел по ст. 138.1 УК РФ.