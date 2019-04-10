На Кубани погиб водитель машины, которая перевернулась в оросительный канал
В Калининском районе 9 апреля автомобиль перевернулся в оросительный канал после ДТП, есть жертва
Авария произошла в 5:00 на трассе Полтавская — Новониколаевская — Пригибский. По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и съехал с дороги. После этого машина перевернулась и упала в оросительный канал.
В результате ДТП мужчина погиб на месте.
Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 8 апреля в Крымском районе произошло ДТП, в котором пострадали три человека и еще двое погибли, в том числе трехмесячная девочка.
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