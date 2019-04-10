На Кубани погиб водитель машины, которая перевернулась в оросительный канал

В Калининском районе 9 апреля автомобиль перевернулся в оросительный канал после ДТП, есть жертва

Авария произошла в 5:00 на трассе Полтавская — Новониколаевская — Пригибский. По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и съехал с дороги. После этого машина перевернулась и упала в оросительный канал. В результате ДТП мужчина погиб на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.