В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве продавщицы продуктового магазина

В Краснодаре задержали 18-летнего молодого человека, которого подозревают в убийстве продавщицы продуктового магазина

По версии следствия, вечером 1 июня парень, которому на тот момент было 17 лет, вошел в продуктовый магазин. Там он несколько раз ударил ножом 40-летнюю продавщицу. После убийства злоумышленник украл сигареты и 20 тыс. рублей, а затем скрылся. Тело женщины нашла ее мать, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Установлено, что 9 июля этот же молодой человек вместе с 17-летним другом напал на 28-летнюю продавщицу другого продуктового магазина на улице Чайковского. Он несколько раз ударил девушку молотком по голове. Злоумышленники украли около 40 тыс. рублей и сигареты, после чего скрылись. По факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой». Дело направили следователям.

Молодых людей задержали 16 июля. Сейчас рассматривают вопрос об их аресте. Устанавливают обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в продуктовом магазине на улице Генерала Трошева в июне нашли тело работавшей там 40-летней продавщицы. Подозреваемого зафиксировали камеры видеонаблюдения.