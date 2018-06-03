Продавщицу продуктового магазина у дома зарезали в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре в продуктовом магазине на улице Генерала Трошева найдено тело работавшей там продавщицы

На теле погибшей женщины 1978 года рождения, обнаруженном около 23:30 в пятницу, 1 июня, зафиксированы многочисленные ножевые ранения. Как рассказала помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Телеканал «360» со ссылкой на очевидцев сообщает о предположении: продавец в этом магазине записывала должников — возможно, убийство может быть с этим связано.

Убийство
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Продавщицу продуктового магазина у дома зарезали в Краснодаре
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