В Краснодаре объявили в розыск подозреваемого в убийстве продавщицы

В Краснодаре полиция разыскивает мужчину, которого подозревают в убийстве продавщицы продуктового магазина

На вид разыскиваемому от 25 до 30 лет, рост — 170-175 см. У него темно-русые волосы, короткая стрижка с длинной челкой. Мужчина был одет в серую футболку, темные шорты, черные кеды с белой подошвой. При нем был серый рюкзак и серая кофта с капюшоном, сообщили в пресс-службе УМВД Росии по Краснодару.

Граждан, которые что-либо знают о преступлении, личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: +7 (928) 295-26-04, +7 (964) 895-00-03 или 102.