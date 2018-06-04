В Краснодаре объявили в розыск подозреваемого в убийстве продавщицы
В Краснодаре полиция разыскивает мужчину, которого подозревают в убийстве продавщицы продуктового магазина
На вид разыскиваемому от 25 до 30 лет, рост — 170-175 см. У него темно-русые волосы, короткая стрижка с длинной челкой. Мужчина был одет в серую футболку, темные шорты, черные кеды с белой подошвой. При нем был серый рюкзак и серая кофта с капюшоном, сообщили в пресс-службе УМВД Росии по Краснодару.
Граждан, которые что-либо знают о преступлении, личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: +7 (928) 295-26-04, +7 (964) 895-00-03 или 102.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в продуктовом магазине на улице Генерала Трошева нашли тело работавшей там 40-летней продавщицы.
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