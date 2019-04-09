В Сочи полицейского будут судить за ДТП, где погибла девочка

В Сочи в апреле передали в суд дело бывшего сотрудника полиции, которого обвинили в ДТП с погибшим ребенком

Мужчину уволили из органов внутренних дел. Он полностью признал свою вину. В суд направили дело по ч.3 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщила 9 апреля пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, авария случилась 16 февраля в Адлерском районе Сочи. Водитель легкового автомобиля сбил 11-летнюю девочку и скрылся. Позже выяснилось, что за рулем был полицейский ППС линейного отдела полиции на станции Адлер Сочинского линейного управления внутренних дел на транспорте.

Для его поисков ввели план «Перехват», но он сам пришел в правоохранительные органы.