Водитель на «зебре» сбил насмерть девочку и скрылся в Сочи
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Адлерском районе Сочи 16 февраля водитель легковушки сбил пешехода
Авария произошла в 19:28 на улице Каспийской, напротив дома 48А. Водитель темного седана наехал на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина скрылся с места происшествия.
Ребенок получил травмы. Девочку доставили в больницу, где она умерла, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Водителя нашли и задержали в 20:40. Полицейские проводят проверку.
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