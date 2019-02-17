Водитель на «зебре» сбил насмерть девочку и скрылся в Сочи

В Адлерском районе Сочи 16 февраля водитель легковушки сбил пешехода

Авария произошла в 19:28 на улице Каспийской, напротив дома 48А. Водитель темного седана наехал на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина скрылся с места происшествия.

Ребенок получил травмы. Девочку доставили в больницу, где она умерла, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Водителя нашли и задержали в 20:40. Полицейские проводят проверку.